保大員警隨即通報119救護人員及轄區員警到場救護。（翻攝照片／林郁平）

北市保安警察大隊第三中隊小隊長蕭芸璟、警員陳子玄、上官立儀等3員，日前在萬華區艋舺公園內執行防竊勤務時，發現一名65歲王姓老翁癱坐在公園地下一樓樓梯轉角平台，員警立刻上前關心救護，並通報轄區分局及119救護人員分別到場。

老翁向員警表示，他喝完酒後想走樓梯到地下一樓時，因重心不穩，一腳踩空跌落至地下一樓的轉角平台，頭部因撞擊地面造成暈眩，身體無力導致無法起身。

員警檢視發現老翁額頭紅腫、意識尚清楚，但全身癱軟，因無法判斷有無骨折或內傷等情形，為避免延誤就醫發生意外，遂立即通報萬華分局龍山派出所及消防分隊前來救護，期間保大員警除持續關懷老翁身體狀況，並至路旁等待及引導救護人員到場，老翁對保大員警能即時伸出援手再三感謝。

保大指出，酒醉在路上行走除容易引發交通事故，造成自己及他人生命安全危害，酒後意識不清、行動遲緩也易遭歹徒盯上，趁機洗劫身上財物。另民眾若發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，切勿任意搬動傷者造成二度傷害，可立即請求救護人員及警方到場救護。