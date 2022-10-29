南韓高人氣女團(G)I-DLE，在本月17日再度以新歌《Nxde》回歸，近來也登上韓綜《認識的哥哥》宣傳，在昨(28)晚播出的節目中，隊長小娟提到，由於新歌《Nxde》歌詞過於露骨，遭到公司反對。

女團(G)I-DLE在韓國享有超高人氣，雖在2021年時成員徐穗珍被在校欺負同學，同年8月退團，但仍不影響後續(G)I-DLE的人氣，今年三月推出新專輯橫掃樂壇，當中主打歌〈TOMBOY〉MV 更是在短短 48 天突破一億觀看次數，創下亮眼成績，而這次的新歌《Nxde》是想向已故巨星瑪麗蓮夢露致敬。

(G)I-DLE昨(28)晚登上韓綜《認識的哥哥》宣傳新歌《Nxde》，隊長小娟也藉此分享歌曲製作過程，以及當中差點無法推出的插曲，小娟於節目上透露，由於新歌《Nxde》歌詞過於露骨、煽情，原本公司是非常反對，是她之後親自做PPT說服公司，而小娟也公開了分配歌詞給成員們的過程，並說道：「隊裡外國成員多，有些發音很特別，為了改善那個部分做了很多努力」。

另外，小娟也提到，之前在發行另一首歌曲《DUMDi DUMDi》曾與公司承諾「如果毀了就由我來負責」，讓網友大讚小娟不只會做詞作曲，更是一個勇於承擔責的好隊長。