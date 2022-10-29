為加強行銷推廣台南優質農產品，前於9月7日陸續啟運5個貨櫃，超過27噸農產品紛紛運抵加拿大，由台南市政府農業局局長李建裕，率團遠赴楓葉之國加拿大舉辦「台南週」農產及農產加工品展售會，開幕儀式於多倫多時間（10月28日）上午在Maeli Market頂級超市隆重登場，在場來賓對台南文旦及青皮椪柑豐厚的果肉及酸甜的口感讚不絕口，肯定台南的農產品品質。

出席貴賓共同推廣台南農特產。(圖/台南市政府提供)

開幕儀式，由台南市農業局局長李建裕及國華台灣食品貿易公司周怡華董事長揭幕，現場冠蓋雲集，包括駐多倫多台北經濟文化辦事處陳錦玲處長、以及多倫多台灣貿易中心主任李身偉共同出席。

國華台灣食品周怡華董事長表示，本次採購台南文旦還在船上就已被預訂一空，即使抵達多倫多已過中秋，還是很多老饕願意等待非常熱銷，火龍果也快銷售完畢，「台南週」尚未開幕，商品就快被預訂光，前幾天再緊急空運火龍果、官田菱角、將軍烏魚子、牛蒡、學甲虱目魚肚、白河蓮藕粉、下營黑豆茶、玉井青芒果乾等產品以滿足當地消費者需求。

現場舉辦剝文旦比賽及試吃活動。(圖/台南市政府提供)

台南市政府農業局長李建裕表示，此次活動經台南市長黃偉哲促成，由南市府農業局與國華台灣食品共同合作展售台南農產品及農產加工食品，出口超過5個貨櫃，除麻豆文旦、紅文旦還包括番石榴、火龍果、綠竹筍、蓮子、絲瓜、龍眼以及新市茶豆香酥、毛豆拌麵、芝麻伴麵、麻豆柚子蔘、鹽水意麵、番茄乾、關廟麵、芭樂乾、台南越光米、金磚米、黑豆、牛蒡茶、冷凍地瓜等耐運儲商品，超過27噸農產品，均為知名台南物產。

為了協助台南農產食品拓銷國際市場，台南市政府代表團一行積極協助農民及農企業，打通國際通路體系同時向國際友人推廣台南觀光及招商，出訪期間將拜訪加拿大主要通路及當地經貿代表，為台南農特產品的外銷鋪路。