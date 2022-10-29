台灣時間10月29日，NFL(美式足球聯盟)傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）發出聲明，正式與巴西著名模特兒吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）離婚，2人自2006年相識，3年後結為連理，婚姻生活維持了13年。45歲的布雷迪曾在今年2月選擇退役回歸家庭，不過1個月後就宣告復出，也讓2人關係逐漸降至冰點，最終13年婚姻畫下句點。

42歲的吉賽兒邦臣曾是世界上收入最多的超級名模，在模特兒圈創下許多標竿，不過2015年吉賽兒邦臣宣布不再走秀，專注在家庭以及公益事業。

今年初在季後賽被淘汰後，布雷迪隨即宣布結束22年職業生涯，不過僅過了40多天便耐不住寂寞，布雷迪選擇重回賽場，這也讓吉賽兒邦臣無法接受，讓夫妻關係陷入僵局，根據過去外媒報導，2人已找好離婚律師，打算分割數百萬美元的財產，13年婚姻搖搖欲墜。

布雷迪IG聲明。(擷取自布雷迪IG)

布雷迪今日在IG發表聲明，宣布與吉賽兒邦臣結束13年婚姻關係，「我們非常友好的做出這項決定，也很感激過去曾共度的時光，我們有幸擁有優秀且美麗的孩子，他們會繼續作為我們的生活重心。這樣做當然是非常痛苦及難受的，就像世界上經歷著同樣事情的人一樣，當我們追求生命中的新篇章時，我們對於彼此只有祝福。」