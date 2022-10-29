新任中共政治局委員、中央書記處書記、國家安全部部長陳文清，已正式接替郭聲琨擔任中央政法委書記。

目前，政法委副書記只有中央書記處書記、公安部部長王小洪，國務委員趙克志不再擔任副書記。

陳文清，1960年1月生，四川仁壽人，曾任四川省國家安全廳廳長、四川省人民檢察院檢察長、福建省紀委書記、福建省委副書記、中紀委副書記（正部級）、國家安全部部長。

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