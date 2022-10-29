綜藝天王吳宗憲在演藝圈縱橫多年，主持的節目都創下超高收視率，儘管生活忙碌仍不時會和粉絲分享工作點滴，他稍早在臉書上傳一段錄製《綜藝大熱門》時的側拍影片，短短25秒的畫面，讓所有人嚇出一身冷汗，連忙提醒他千萬要小心點。

吳宗憲在臉書曬出25秒的影片，只見他坐在椅子上講話，接著便抬起雙腳放在前方桌上，沒想到似乎是重心不穩，讓他整個人從椅子上滑落，整個跌坐在地上，嚇得主持人陳漢典、Lulu及現場來賓紛紛跑過去關心他是否因此受傷，但吳宗憲則是自己爬起來，接著鎮定表示：「這椅子怎麼這麼滑啊？」展現專業的一面。

吳宗憲事後表示：「意外總是意外的好笑！很多東西台上是綵排不來的～～我終於知道什麼叫做老萊子！彩衣娛親！自己也開心」，對此，網友紛紛留言：「出乎意料的意外 總是特別好笑」、「抱歉重複看了幾遍，也太好笑了」、「其實是工作人員安排的椅子吧」、「真的很好笑～不虧是憲哥，還是要注意安全喔」、「還好是慢慢滑下去，不然尾椎骨撞到真的不是開玩笑的」。

「第57屆電視金鐘獎」首度將節目（綜藝）、戲劇分為2日舉辦，吳宗憲得知收視率後坦言「戲劇類的頒獎我真的覺得比較好看⋯⋯」，但仍堅持金鐘獎不該分開舉辦，強調「戲劇跟綜藝是不能分開的，互相幫襯會比較好，集中火力讓整個電視金鐘獎強大起來！這才是最重要的」。