ya can't stop Rudy 🤷‍♂️ pic.twitter.com/4HH4PTrbLb — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 29, 2022

就算讓韋斯布魯克改打替補，湖人還是贏不了球！去年狀元愛德華茲29日轟下29分，搭配「雙塔」唐斯、戈貝爾攜手拿下43分、29籃板，灰狼最後以111比102力挫湖人，笑納本季第4勝(2敗)，也送湖人吞下開季5連敗，至今仍跟國王成為聯盟還沒開胡隊伍。

由於安東尼戴維斯受傷缺陣，湖人排出貝弗利、隆尼沃克、詹姆斯、達米恩瓊斯與特洛伊布朗的先發陣容，確定改讓韋斯布魯克替補出擊，沒想到效果還算不錯，韋少半場就拿10分，搭配詹姆斯16分，打完上半場，雙方52比52打平。

不過來到下半場，湖人進攻仍然幾乎圍繞在詹姆斯與韋斯布魯克兩人身上，反觀灰狼靠著愛德華茲、唐斯與戈貝爾等人火力持續保持領先地位，打到最後3分16秒，唐斯的三分球命中，幫助灰狼取得103比94領先，湖人看來情況不妙。

戈貝爾最後57秒的補籃命中，幫助灰狼仍保8分領先，里夫斯雖馬上幫湖人追回兩分，愛德華茲卻在最後29秒兩罰中1，接著戈貝爾也是兩罰中1，時間還剩20秒，灰狼仍保8分領先，湖人也很清楚大勢已去，只能準備迎接開季5連敗。

除了愛德華茲火力秀，戈貝爾也拿22分、21籃板的雙廿表現，唐斯表現毫不遜色，貢獻21分、8籃板及7助攻，普林斯13分，羅素11分、7助攻與6抄截；湖人仍看詹姆斯表演，他拿28分、7籃板、5助攻與4抄截，韋斯布魯克18分。