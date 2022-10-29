近日網傳一則「桃園女警察放棄8萬月薪，轉戰台股，年賺千萬！」的消息，內容提及一名林姓女警有2個未滿8歲的小孩和一個好吃懶做的丈夫，加上巨額房貸，全靠投資台股翻身。對此，桃園警方今日澄清為假訊息，照片中的女警也不是姓林，目前全案朝妨害名譽、詐欺方向偵辦中。

桃園警分局青溪派出所女警莊雅婷冒雨深夜幫推車，駕駛讚人美心更美。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

據了解，該名女警目前就任於桃園分局青溪派出所，本名叫「莊雅婷」，並非姓林，而且本人未婚，與假訊息所述不實內容差距甚遠。莊員被盜用的照片為過去為民服務，被民眾稱讚「人美心更美！」的新聞資料照，未料正面新聞照卻遭不肖人士非法盜用，本人已提吿。

臉書粉絲專業「桃園刑大預防犯罪宣導」也特別發文提醒民眾，近日偽冒公務員，行使詐騙、恐嚇，或盜取公務員照片及名義，以利誘民眾行使不當投資等案件量漸增，請民眾務必再三確認，警察人員都會出示相關證件、文件及說明民眾權益。

粉專更特別邀請女警「莊雅婷」現身說明，莊員表示「公務機關或人員，並不會以這樣的方式騙取民眾個資及金錢，遇到這種狀況務必加以確認，並呼籲民眾可以撥打165反詐騙加以求證」。