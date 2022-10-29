There's no stopping this man. 😤 pic.twitter.com/SybW4rIVmw — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 29, 2022

「字母哥」阿提托康波29日繼續在場上大殺四方，全場投22中11，11罰7中，攻下全場最高30分，外加14籃板、9助攻的準大三元表現，公鹿更有7人得分上雙，最後以119比108擊退尼克，勇奪開季4連勝，繼續保持聯盟唯一不敗之身。

儘管打完上半場，公鹿僅以59比53小幅領先，但到了下半場，阿提托康波繼續在場上展現無人能擋的氣勢，幫助公鹿逐漸擴大領先差距，一度來到20分差距，尼克雖沒放棄追分，可惜公鹿其他主力也都能提供適時火力，幫助公鹿順利穩住勝局。

除了阿提托康波準大三元演出，葛雷生艾倫也幫公鹿貢獻17分，哈勒戴16分、6助攻與5籃板，布魯克羅培茲14分、11籃板與3火鍋，傑文卡特也拿14分，波提斯替補貢獻12分、12籃板，喬治希爾12分，看來公鹿無須催促米德頓太早歸隊。

吞下本季第2敗(3勝)的尼克，則以巴雷特20分最高，蘭道爾也拿14分、12籃板，奎克利14分，布朗生13分，羅斯12分，佛尼耶與托平各有11分。