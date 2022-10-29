太魯閣國家公園管理處在雲稜山屋附近新設14處營位，11月1日開放申請，明年元旦開放使用。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園內的南湖大山，是台灣百岳第5高峰，吸引許多山友登頂攬勝，今年到9月已有近9000人造訪，為提供優質宿營環境、減少占用營位亂象，於雲稜山屋附近設置14處營位，明年起供山友使用，將於11月1日起開放申請；另外，南湖山屋離近營區近期也將公告申請。

南湖大山海拔高度3742公尺，為台灣百岳第5高峰，太管處表示，去年南湖大山主線有2240支隊伍、7661人次攀登，今年1到9月就有2579支隊伍、8734人次，是熱門山區。

因人數還在持續增加，為減少佔用營位亂象糾紛，太管處於雲稜山屋設置14處營位，預計明年1月1日開放使用，編號1至10號可各住4人，編號11至14號預計可各住2人，現階段營位劃分以隊伍為單位，依申請順序提供營位編號，今年11月1日起開放申請。

太管處提醒山友，雲稜營位為獨立選項，若申請「雲稜山屋」床位分配額滿時，系統會註記「自備營帳」，山友需另擇適當地點搭帳，勿占用雲稜營位。

另外，太管處指出，南湖山屋北面近溪床處側為山椒魚棲息地，為避免生態干擾，將公告為禁止紮營區，現已選擇適當地點替代，目前正在進行系統架構，近期內將公告供山友申請。