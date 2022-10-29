桃園市長鄭文燦昨晚在臉書發文指出，營建署考評桃園路最平，引來網友質疑聲浪。（張善政競辦提供／蔡明亘桃園傳真）

國民黨桃園市長候選人張善政競辦狠酸桃園市長鄭文燦，施政小船說翻就翻，簡直是桃園晉惠帝，不知民間疾苦。（張善政競辦提供／蔡明亘桃園傳真）

國民黨桃園市長候選人張善政昨赴龜山檢驗「鄭績」，提出人行道改善方案，桃園市長鄭文燦晚間就在臉書發文指出，營建署考評桃園路最平。張善政競辦今表示，鄭文燦想炫耀豈料卻被網友打臉，證明施政只追求表面數字，空有其表的獎項再多，也沒解決鄉親基本出行問題，不知民間疾苦，儼然是桃園晉惠帝，何不食肉糜。

張善政競辦發言人曾俊豪表示，張善政昨赴龜山楓樹國小會勘，短短幾百公尺，就看到桃園市人行道各種樣貌，難走、難逛、好危險，也因此提出相關政見，要倍增人行道面積、排除停車密集的商業區障礙物，讓嬰兒車、輪椅族暢行無阻，學童易發生危險的路段更要著手改善。

曾俊豪說，此政見看似沒先前提出的桃園2030、桃北北1280月票、婦幼局與凍卵補助、青創5個友善等政見來的響亮，但事實上，卻是與百姓息息相關，因新聞曝光後，很快就引起桃園民眾討論，足以證明最基本的行人出行、用路環境，是每個桃園人真正關切的事。

曾俊豪指出，過往張善政提出好政見，鄭文燦及其底下政務官就啟動市政機器抹黑，例如「內容空洞」、「早就在做」或「桃園不熟」等，這次又如法炮製。鄭文燦在臉書發文高調炫耀「營建署考評桃園路最平、桃園市人行環境普及率增長幅度超過升格前1.3倍」，自吹自擂引用一堆冰冷數字，以為能引來網友喝采，怎料施政小船說翻就翻。

曾俊豪表示，貼文下的網友留言，真實反應桃園人行道問題嚴重性，真實反應鄭文燦施政罔顧桃園市民出行安全，身爲一名市長，只顧分配資源，只想著蓋建築拿獎，面子工程做一堆，卻把百姓出行安全甩旁邊。

曾俊豪也強調，看完鄭文燦貼文，也不難理解為何網友質疑他是否活在平行時空，還是說鄭文燦其實真的活在資科局長余宛如用號稱的「數位雙生技術」打造的平行宇宙，導致他只看得見虛假政績，不知民間疾苦，儼然是桃園晉惠帝，何不食肉糜。