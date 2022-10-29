新北國王籃球隊日前與表現不如預期的洋將傑梅洛（Jamel Artis）結束合約後，29日宣佈簽下新的第三洋將曼尼高（Kenny Manigault）。長期在冰島聯賽征戰的曼尼高，是NBA密爾瓦基公鹿隊球星米德頓（Khris Middelton）的表弟，2019-20賽季效力ABL澳門黑熊時繳出場均26.2分、8.6籃板、6.1助攻、2.5抄截、1.1阻攻的全能成績單。總經理毛加恩表示，相信曼尼高的加入，能夠改善球隊現況。

現年31歲的曼尼高，身高196公分，擁有深厚的籃球世家背景，除了表哥在NBA的成就外，叔叔厄爾・曼尼高（Earl Manigault）更是美國家喻戶曉的街球傳奇人物，是美國籃球圈公認的「歷史NBA外最強球員「The Goat」（The Greatest of All Time）」。曼尼高在ABL時期，曾在台北和平館面對富邦勇士有過單場31分、6籃板、4助攻的亮眼表現，當年被視為是ABL年度最佳洋將的強力候選人，可惜最終因疫情終止賽季，該聯盟並未進行年度獎項票選，而無緣獲獎。

總經理毛加恩表示，熱身賽期間球隊狀況不佳，很快決定與不如預期的得分手傑梅洛解約，並旋即簽下曼尼高。不只是得分，曼尼高在防守、分球也有很傑出的表現，尤其在PLG越來越多強力鋒線洋將的情況下，會需要曼尼高的幫助，另外，也從過往執教過他的教練口中得知，他是名團隊型球員，那也是新北國王希望的類型。

總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，曼尼高是名防守悍將，而且還是名打球非常有激情的球員，不論是場上還是場下，都很容易感染隊友，他的加盟，絕對會帶給球隊相當大的幫助。