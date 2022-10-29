【愛傳媒樂風專欄】話說三芝有間民主公王廟，初聞此名稱時，心裡第一個念頭就是會不會跟二二八事件有關，或許是陰廟，親自到廟中走一趟後，發現並非所想的那樣，而是一間王爺廟。

但究竟民主公王的來歷如何呢？廟中碑記記載，乃汀洲永定江由興於1760年自高頭渡海來台時，奉迎民主公王護佑隨行，次年建祠於水口。但這只交代了廟宇由來，有關民主公王之事蹟仍無交代。

有些網站上有一說道光二年永定縣誌作者巫宜福經過此地，對於水口之風光秀麗讚嘆不已，建議改名為「民主公王廟」，此說有些怪異，這「民主公王」四字跟風光秀麗有何關係？

也有網站考證汀洲地方對於保護神稱為「公王」，並舉不少例子說明，不過這只說明了「公王」二字，「民主」兩字還是沒解釋到。該網站還說民主公王是由明太祖朱元璋所敕封，不知是引用哪裡的資料？

有關於此神來歷比較有學術性的文章是由台灣文獻館林文龍所寫之《民主公王信仰之謎》由該文可知台灣不只三芝信奉民主公王，而在外地還有做斷臂造型者，既有此造型，則必有一由來，可能是為救人，或是戰爭，大概因為有功於鄉里，所以被奉祀，只是這故事因為年代久遠而失傳。

該文還提到在彰化社頭湳仔劉姓祖厝有一牌位上書"敕封光祿大夫民主公王神位"，所以此神與當地劉姓應該有相當淵源。而光祿大夫一職從漢武帝到清朝都還存在，所以比較難由此考證民主公王出現的年代。但光祿大夫屬於文官，在中國歷代屬於掌議論或類似顧問角色，有沒有可能因為敢言直諫，而被斷去一臂呢？

有興趣的讀者，您也可以試著考證看看。

作者為一介小角色

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