高雄市高楠公路發生一起機車騎士和轎車擦撞車禍，機車騎士當場摔倒在地無法動彈，警方到場處理時，發現傷者竟是市警局婦幼隊兩線三星的柯姓組長，將送往榮總醫院急救，發現頸椎斷裂，恐危及生命危險，因此住進加護病觀察，兩車駕駛酒測均為0。目前警方將釐清車禍肇責。

警方表示，目前任職婦幼隊組長柯姓兩線三星組長，27日上午前往橋頭地檢署參加會議，中午11時許結束準備返隊時，行經高楠公路，卻與一輛剛開出加油站的自小客車發生碰撞。

根據調查，當時柯姓組長騎機車行經高楠公路台糖加油站前由北往南直行，剛一名楊姓駕駛在加油站內加完油後開出加油站準備切入車道時，柯姓組長一時反應不及，導致兩超發生碰撞，柯姓組長當場倒地不起。

柯員經緊急送醫後發現頸椎出現斷裂，雖然意識清醒，但是傷勢嚴重，因此住進加護病房觀察。警方同時也對兩人進行酒測，酒駕跡象。初步研判疑為楊姓駕駛未禮讓直行機車所導致。

婦幼隊副隊長李孟珍接獲消息，立刻前往醫院了解柯員傷勢，將待傷勢穩定後再前往慰問，目前肇事責任由警方釐清中。