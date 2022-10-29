揚明光學(3504)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為6514萬元，累計前3季每股盈餘為1.19元，展望第4季，揚明光學表示，微投光機及光學元件類產品市場需求疲弱，第4季出貨情形預估較第3季減少；3D列印、車用鏡頭及智能家居鏡頭出貨預估與第3季變化不大，預期整體出貨情形將較第3季減少。

揚明光學第3季合併營業收入13.39億元，季增6.4%，營業毛利2.34億元，由於產品銷售組合差異及庫存依會計政策提列呆滯損失影響，毛利率17.5%，較上季20.1%減少2.6個百分點，營業淨利2954萬元，稅後盈餘6564萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為6514萬元，單季每股盈餘0.57元。

揚明光學表示，相較上季，智能家居鏡頭因進入旺季及光學元件因第2季封控投影機需求的遞延，出貨較上季增加；微投光機與3D列印因客戶需求放緩，出貨較第2季減少；車用鏡頭出貨與上季約當。

揚明光前3季合併營業收入38億元，營業毛利7.07億元，毛利率18.6%，營業利益8,882萬元，稅後盈餘1.37億元，其中歸屬母公司業主之淨利為1.36億元，每股盈餘1.19元。

展望第4季，揚明光學表示，受到全球經濟衰退影響，客戶陸續進行庫存調整去化，微投光機及光學元件類產品市場需求疲弱，第4季出貨情形預估較第3季減少；3D列印、車用鏡頭及智能家居鏡頭出貨預估與第3季變化不大，預期整體出貨情形將較第3季減少。