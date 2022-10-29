易遊網經營台鐵「環島之星」觀光列車，2019年與台灣三麗鷗合作推出「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，廣受大小朋友喜愛。不過，隨著與三麗鷗合約期滿，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」將營運至30日謝幕，預計12月對外發表全新改裝。

易遊網表示，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」2019年上路首年即創下「環島之星」銷售新高記錄，與換裝前一年相比，載客數大幅成長逾7成，於疫情年期間更累積服務超過15萬名旅客，足見Hello Kitty的「萌」幻魅力成功引領鐵道旅遊風潮。

不過，天下無不散的宴席，由於與台灣三麗鷗合約期滿，30日將是Hello Kitty陪伴「環島之星」旅客的最後一天。Hello Kitty即將卸下階段性任務，讓眾多鐵道迷、Hello Kitty粉備感不捨，搶搭最後倒數梯次留下最後珍貴紀念。

易遊網表示，已再度標得「環島之星」2022～2026年的營運經營權，使公司營運「環島之星」觀光列車將邁入第15年。未來除持續深耕家庭親子與銀髮客群外，亦將拓展年輕客群，打造滿足全年齡族群的主題列車，預計將於12月發表「環島之星」全新改裝。