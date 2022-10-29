台大新聞所前所長、媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文及學歷造假，遭到台北地方法院通緝，目前滯留美國，而他27日在臉書自爆護照被註銷了。外交部昨(28日)回應，本案駐舊金山辦事處是依據護照條例辦理，「於法有據」。此事引發不少網友高度討論，但有人認為「我們真的是民主國家嗎？」該留言獲得破千個讚，迴響熱烈。

外交部28日指出，駐處依規定查資發現，彭文政因妨害名譽遭台北地方法院於110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函予彭君，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭先生如有不服，得依法提起訴願。

不過，外交部也說，彭文正若打算返國，可向我國駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照），所以返國完全沒有問題，國籍也沒有被註銷。

相關新聞曝光後，大批網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下留言，有超過千則討論，有人表示「無法無天」、「先不要管護照了。那個博士論文先拿出來Review一下。現在流行什麼事都先調查有沒有抄襲」、「果然是民進黨風格」、「民主國家容不下任何反對的聲音嗎？」「回國後，不核發新護照，彭再也不能出國查資料了」、「不是說民主嗎？」