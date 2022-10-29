以葫蘆為創作靈感的Qeelin珠寶，向來是熠熠明星的最愛。最近郭雪芙在IG分享近照，以「秋天日常」詮釋Qeelin是最佳的日常珠寶，平時就能佩戴；經常在IG分享時尚穿搭的炎亞綸，也不忘PO了他佩戴Qeelin珠寶的美圖；小鬼王琳凱則以叛逆ROCK風格詮釋Qeelin珠寶皮革頸鍊，又是不一樣的時尚風情。

炎亞綸佩戴Qeelin白金鑲鑽縞瑪瑙耳環、項鍊和皮革手鍊，氣質更加分。（Qeelin提供）

於2004年創立的Qeelin，今年慶祝18歲生日，不僅發表了全新Wulu 18系列限量珠寶，保留Qeelin經典葫蘆的造型，並融入前衛叛逆的鉚釘元素，且推出多款可以平日佩戴的珠寶作品，將簡練流暢的弧形曲線融入設計當中，別具巧思，另有皮革頸鍊、手環等新品，巧妙裝飾雕塑藝術品般的葫蘆，既優雅又兼具個性，深受時尚人士的喜愛。

小鬼王琳凱佩戴Qeelin皮革頸鍊，充滿叛逆不羈的ROCK時尚。（Qeelin提供）

郭雪芙以日常穿搭中搭配Wulu的耳環和項鍊，看似平凡簡單的服飾與Qeelin珠寶搭配，展現出了低調又優雅的風格。影視歌三棲男星炎亞綸則佩戴Wulu白金鑲鑽縞瑪瑙耳環、項鍊以及皮革手環，Qeelin珠寶蘊含的文化寓意，立刻氣質加分。創作型偶像歌手小鬼王琳凱則以一身黑色的帥氣裝扮Wulu 18系列皮革頸鍊，呈現出前衛不羈的ROCK現代感。

Qeelin Wulu白金黑琺瑯瓷鎖釦6萬6000元，黑色牛皮手環，1萬5500元。（Qeelin提供）

Qeelin玫瑰金頸環，9萬1500元。（Qeelin提供）