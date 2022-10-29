QuickseeK民調中心24日公布台北市長民調，無黨籍參選人黃珊珊以33.7%奪冠，對此，TPOC台灣議題研究中心指出，陳時中參選後頻出包，且仇恨值漸增，使「小雞們」避而遠之。針對部分民進黨部分選區議員與陳時中「若即若離」的狀況，台灣議題研究中心認為，在選前最後階段，也不是不可能發生有人「登高一呼」支持黃珊珊的場景。

根據QuickseeK民調中心調查結果，在支持度方面，黃珊珊以33.7%領先，國民黨參選人蔣萬安33.2%居次，民進黨參選人則以陳時中27.3%落後。在看好度方面，蔣萬安以36.8%領先，其次為黃珊珊24.8%，接著是陳時中的23.9%。從政黨傾向部分來看，民進黨支持者有74.5%看好陳時中當選，國民黨支持者85.2%看好蔣萬安當選，民眾黨支持者當中，有63.3%看好黃珊珊當選，25.8%看好蔣萬安當選。

對此，台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，針對民進黨在6選區提名的26席議員候選人臉書，觀察從陳時中宣布參選後，在各自的粉專上出現陳時中的討論熱度，結果整體而言，呈現「開高走低」趨勢。

台灣議題研究中心發現，綠營較具優勢的選區，出現比較不喜歡談陳時中或刻意避談陳時中的狀況，原因恐是若與陳保持距離，或許能增加中間選票。反觀在傳統上認為選民結構「藍大於綠」的選區中，小雞們樂於主動提陳時中，原因恐是該選區更仰賴靠傳統綠營支持者的鐵票當選，小雞們不可能放掉陳時中。台灣議題研究中心認為，陳時中參選後頻出包，仇恨值也有增加趨勢，恐使「小雞們」避而遠之。

台灣議題研究中心也提到，對於部分綠營支持者和中間選民來說，若陳時中出現已無勝選的跡象，恐會為了防堵蔣萬安當選，將票投給黃珊珊，出現「棄中保珊」的狀況。此外，部分民進黨部分選區議員存在與陳時中「若即若離」的狀況，若選前出現「登高一呼」支持黃珊珊的場景，恐怕也不是完全不可能發生。