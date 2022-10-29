資深藝人楊繡惠，演藝事業範圍橫跨戲劇與綜藝，也經常在社群媒體上分享生活，昨(28)日下午楊繡惠開直播與粉絲分享帶父母去餐廳吃火鍋，不料突然掩面爆哭，嚇壞一票網友，而她今(29)日凌晨則是發文自爆「眼睛出血了」，引來眾人留言關心。

藝人楊繡惠昨(28)日下午直播帶父母去吃火鍋，她突然感性說道：「兩個（指爸媽）顧好就好了」，接下來話鋒一轉，直接說出重話：「管它其他媽媽嫁給誰，其他外面的事，不是我的事情，我什麼都可以不要，真的！我什麼都可以不要。」最後，當她提到父親「台灣喜劇泰斗」阿西時，一度情緒潰堤：「我爸的腳不行了，我不敢在他們（父母）面前掉眼淚，很心痛」，讓網友看了相當不捨。

然而，今(29)日凌晨楊繡惠再度於臉書上發文，曬出一張眼睛帶著血絲的照片，並寫下：「眼睛出血了」讓粉絲相當擔心，紛紛在留言區關心她「太累了，要去看眼科，不要敖夜，我也有經驗，大概五天才會好」、「眼睛是靈魂之窗，要保重喔！」。

事實上，楊繡惠本月初時，於臉書宣布未來將不演八點檔、不接外景節目，但會把目前手頭上接的完成，貼文一出後，當時引發網友熱議，對此，楊繡惠事後也澄清，自己沒有要退休，身體健康也沒問題，只是覺得年紀到了，較注意養生，並表示接下來還是會上通告。