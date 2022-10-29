不少店家會在門口公告營業時間，以免顧客撲空。一名網友表示，經過一間便當店發現門口貼了3張關於營業時間的公告，但這麼看完全部以後，反而更不知道到底是哪一天有營業了，貼文引起6千多人朝聖，不少網友笑翻說，老闆應該是做身體健康的。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上發文表示，偶然經過一間店，看到店家在門口上面貼著好幾張告示，其中有3個都是在講營業時間，但是他停在路邊看了許久，都沒有看懂店家到底是哪一天有開。

從照片中可見，店家前方貼著一張紅色紙條說「星期一公休」，旁邊有補了一張粉色的紙條寫著「二、三、四、五休息」，最左邊則有一張綠色的紙條寫「每周六、日晚上休息」。乍看之下好像周一到周五都不營業了，讓原PO看了一頭霧水。

看似貼心的營業時間告示，實則讓大批網友全看傻，也引來6千多人狂讚，「麻豆的家X便當，雞腿好吃，平時周一公休，這周應該是出門玩或確診啦」、「這可能是做身體健康的」、「還沒看懂嗎？人家就是只做周末早上而已」、「周末快閃店」。