新北市黃金博物館引進5G科技，利用虛擬實境帶民眾感受本山四坑的黃金歲月。（黃金博物館提供／張志康基隆傳真）

斥資新台幣2000萬元修復的本山五坑金礦，也將自11月起完工啟用，屆時民眾將可在虛實之間自由穿梭。（黃金博物館提供／張志康基隆傳真）

大地館為黃金博物館新展覽館設，其命名也表示著豐饒的大地資源帶來美好生命。（黃金博物館提供／張志康基隆傳真）

新北市黃金博物館將自11月4日起，導入5G科技，推出虛擬實境新服務。館方透露，這項新服務能夠透過虛擬實境的技術，帶民眾重回昔日「本山四坑」的全盛時期，感受當年採金的風華歲月。同時，民眾也能親身走進，歷時2年即將完工的「本山五坑」，在虛實之間穿越，會有更多元的體會。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，水金九地區是臺灣世界遺產潛力點之一，受到火山、季風等影響，形成豐富的地質資源，也帶動臺灣特殊的金銅礦業人文歷史發展。

龔雅雯指出，礦坑保存與活化可說是礦業文化保存的核心，這次新北市政府與文化部合作推出「透視礦山」5G展，並斥資近2000萬進行「本山五坑」金礦坑修復，使昔日的礦坑地景與文化持續邁向未來，也宣示了新北市政府在礦業保存發展走向新的里程碑。

黃金博物館「透視礦山」展覽將在博物館園區中心的大地館開展，這次透過5G技術重現民國50年代的「本山四坑」採礦榮景，讓四坑與五坑打破時空限制相互輝映。民眾將有VR體驗「深入坑道」、10公尺寬沉浸式互動投影「流金時光」等豐富多元的金礦坑體驗，穿梭金瓜石的時空，感受礦工生活的點滴。

除了2樓的5G體驗外。民眾還可在1樓和3樓的展示中，從礦石、地質、生態、聚落等不同視角，認識水金九的礦山地景與人文的互動關係，挖掘更多地質保育的內容與意義。

歡慶「透視礦山」5G展啟用及五坑修復完竣，自11月1日起至11月30日止民眾於博物館賣店選購「礦山小徽章」文創品及「礦山誌」出版品，皆可享8折優惠，更多活動資訊請上黃金博物館官網https：／／www.gep.ntpc.gov.tw或粉絲頁https：／／www.facebook.com／goldmuseum查詢。