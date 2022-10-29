林耕仁表示，香山人不該讓外地人看不起，呼籲香山人用選票找回香山的尊嚴，還給香山人1個公道。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁29日上午回防香山區，成立香山區黨部後援會成立大會，包括立委鄭正鈐、市議員陳慶齡、吳國寶、陳啟源都出席，前議長鄭成光更站台力挺，展現香山國民黨、無黨大團結氣勢，林耕仁並籲請香山人用選票找回香山的尊嚴，還給香山人1個公道。

林耕仁表示，這次會出來參選市長，就是認為改變新竹，要從香山做起，他感性的表示，香山是孕育他成長的家園、是他人生的起源、也是未來安身立命的地方，其他兩位候選人把香山貶低成「後花園」，大聲疾呼「香山人不該讓外地人看不起！」，呼籲香山人用選票找回香山的尊嚴，還給香山人1個公道。

林耕仁說，過去8年，執政黨對於香山沒有貢獻、居民無感，「只有到選舉時後才想到辦歌唱比賽，自我吹噓有做事」，這完全是心虛的表現。

此外，「香山是香山人的香山，不是應該是外人眼中的後花園」，林耕仁說，香山有自己的主體性、有自己的生活方式，未來的市長必須要從在地需求出發，從居民的感受出發，打造1個舒適、便利、樂活的環境，繁榮香山。

他已提出香山科技廊帶，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。

另提出的交通政見當中，也包含新竹香山R1道路工程，連接西濱快速公路至茄苳景觀大道，進而連接茄苳交流道，建立更完整的環狀道路系統，帶動香山區整體發展。

此外，林耕仁也針對停建新竹大車站政見再提出看法，林耕仁說，新竹棒球場預算三級跳，從3.5億到8億，最後跳12億，新竹大車站也同樣是三級跳，50億跳65億，現在跳到104億。

他認為，蓋了新竹大車站，新竹市交通將永遠被鐵路分割，再也沒有機會縫合，這難道是民進黨要留給新竹下一代的政績？林耕仁強調，錯誤的政策，比貪汙更可惡、更嚴重。