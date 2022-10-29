國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今天（29日）成立溪北競選總部，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜為林上台助講，林姿妙致詞時，透露從政是為了繼承亡夫林明正的遺志，更批綠「為什麼要用國家機器打擊我！」侯友宜呼籲鄉親，在林姿妙困難時站出來相挺，朱立倫盼縣民用選票替林姿妙找公道。

侯友宜與朱立倫今天行程滿檔，但2人同時現身在林姿妙的競選總部成立大會，侯友宜致詞時肯定林姿妙的政績，公共債務減債20億，稱林是歷任做得最好的縣長，甚至營養午餐免費等政策「新北做不到，她做到了，我很羨慕也很欽佩。」

侯友宜指出，林姿妙話很少但人很實在，做事也為縣民著想，我們要支持會做事的人，在林姿妙最困難、最危險的時候站出來相挺。

朱立倫表示，林姿妙是讓人敬重的「媽媽縣長」，但民進黨沒有良心，為了政治修理攻擊抹黑，用司法修理最好的縣長，國民黨提名的候選人是好好做事、實實在在、清清白白，拜託鄉親讓林姿妙可以高票連任。

林姿妙致詞時透露，她的夫婿林明正熱愛政治，做過省議員、對政治非常投入，卻也因此搞壞身體，夫婿曾對她說「我還沒選縣長，怎麼辦？」當時她要夫婿先給身體顧好，她再一起打拚，孰料在她38歲時林明正就過世了。

她表示，林明正任省議員時，勇敢打拚、認真為宜蘭，她為了繼承林明正的遺志，時時不忘提醒要跟夫婿做得一樣好，所以縣長任內是一天當兩天用，從不敢怠慢，但卻遭國家機器打壓，盼鄉親能再給她4年，讓她繼續帶領宜蘭，讓宜蘭起飛。