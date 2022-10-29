無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今早至八德掃街拜票，談論到桃園市長鄭文燦8年的執政，鄭寶清盤點市內近期多件公共工程出現紕漏，直呼鄭文燦的暗黑帝國到底有多黑？（鄭寶清競總提供／陳夢茹桃園傳真）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今早至八德掃街拜票，談論到桃園市長鄭文燦8年的執政，鄭寶清盤點市內近期多件公共工程出現紕漏，包括八德國民運動中心羽球場天花板因地震塌陷、大湳消防分隊嚴重漏水、用天價興建天幕、楊梅區公所行政大樓遇豪雨建物上浮等，直呼「鄭文燦的暗黑帝國到底有多黑？」由他來向市民朋友一一說明。

鄭寶清細數桃園的近期多個重大事件，如八德國民運動中心羽球場天花板崩塌，令⼈觸目驚心，3級地震就震垮了鄭文燦的公共工程建設，其中可能有貪瀆弊端，而同屬北景雲計畫的大湳消防分隊建物廳舍，1年多來的缺失竟高達153項，卻只改善完成41項，「漏水消防隊」如何救火、救災？其中還爆發1年多以前就有人向桃園市府工務局具名檢舉「疑有驗收不實及收受承商紅包等情事」，迄今完全沒有下文。

鄭寶清還批評鄭文燦引以為傲的天幕設施，他說興建79座天幕是天價遮雨棚，而且是沒有建照、使用執照的大違章，市府卻說天幕是臨時建物隨時可拆，不需申請建照、使照，平均造價介於每坪6萬到10萬元之間，這種枉顧人命安全且把人民辛苦賺來的10多億元納稅血汗錢當作垃圾的可惡心態，如何不讓人覺得有問題？對比新北市政府同時期的天幕工程經費平均僅每坪2到4萬元的情況，竟然造價差了有3倍之多，這沒有貪瀆問題又有誰能信？

「鄭文燦任內的公共工程出紕漏，爛建設數都數不完！」鄭寶清更點名楊梅區公所行政大樓遇豪雨漂浮45公分，所以需要重灌漿、加地錨增加結構體載重，追加3680萬元經費即將要完工，難道這樣安全疑慮就可以獲得解決？民眾敢去洽公嗎？桃園區國民運動中心游泳池池底防水問題與輕鋼架脫落，桃園區市立泳池與活動中心下雨漏水嚴重，容易滑倒跌傷，工程品質低劣，究竟是誰造成的？誰又該擔起政治與法律責任？

鄭寶清另抨擊鄭文燦執政近8年負債約1500億，對外卻宣稱他的長短期債務只有251億，比前桃園縣長吳志揚遺留債務262億元更低，殊不知這是「偷天換日」的魚目混珠障眼法，桃園前瞻基礎建設預算拿到了2346億，又賣出706億的公有土地，8年累積總預算超過8千億的情況下，他竟然還有613億基金借款和588億的集中支付專戶調度，如再加上251億債務，總計就是有1452億的債務負擔要面對。

而至今鐵路地下化經費只付了4億多元，僅佔247億的98.3％，綠捷也進度約4成多，還有300多億的工程款要付，未來5年內市府至少需要自籌的經費就高達1716億，他直呼「鄭文燦究竟是把錢花到那裡去呢？這不是撒大錢當散財童子而債留子孫嗎？鄭文燦的暗黑帝國難道不會讓我們桃園市民心驚膽跳嗎？」。