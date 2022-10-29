香港政制及內地事務局長曾國衛今早表示，將全面檢視公職人員宣誓安排，正考慮將涉及公帑資助的法定團體人員、公共事務位居重要職位的人士，都納入需宣誓範圍。

曾國衛在電台節目表示，本屆區議會任期明年底屆滿，補選籌備工作最少半年，法例規定任期結束前4個月不宜進行補選，暫不打算舉行區議會補選，地區工作仍繼續，包括撲滅罪行委員會、防火委員會等，不同部門亦繼續處理地區事務。

他指出，正與民政及青年事務局進行地區行政檢討工作，目前對各種方法持開放態度，區議會的職能需符合《基本法》規定，要有諮詢功能、及由愛國愛港者治港等原則，以往區議會泛政治化、反中亂港，已走上歪路，需要進行檢討以撥亂反正。

曾國衛又稱，12月的立法會補選、下年1月鄉郊代表選舉的工作，將會吸取過往經驗，繼續採用電子選民登記冊系統，期望1至2小時完成點票。

他提到，2019年社會事件後，香港出現不少針對大陸人的歧視，損害兩地感情和香港形象，形容為十分離譜。政府正研究修例，保障內地居民來港免受歧視，已將初步想法諮詢立法會，稍後會提上立法會審議。