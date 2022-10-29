朱立倫在臉書發文說，無人機擾機埸，空中盤旋一小時。（翻攝朱立倫臉書）

朱立倫昨晚在台中機場為盧秀燕市長與國民黨議員獻上祝福。（盧秀燕競選總部提供）

盧秀燕競選總部強調，沙鹿場是租用合格的吊車吊載人員拍攝高空照。(盧秀燕競選總部提供)

台中市長盧秀燕拚連任，28日晚上在沙鹿運19球場舉辦「台中海線聯合大造勢」。因4架無人空拍機在晚會上空盤旋影響台中機場航道；國民黨主席朱立倫從金門搭機趕場飛抵台中，在空中多盤旋1小時才降落取消登台，要求政府應該強力執法以確保安全。警方強調，以無人遙控機干擾設備，將3架次的無人遙控機干擾引導至地面，無發生事故。

朱立倫在臉書發文說，無人機擾機埸空中盤旋一小時，從金門飛台中參加農漁民挺盧秀燕的活動，因4架無人飛機干擾清泉岡機場空域，飛機在空中盤旋一小時才降落。延誤了一小時才抵達，無法參加活動，感到抱歉。大家對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤，政府應該強力執法以確保空安。

朱立倫昨晚在台中機場為盧秀燕市長與國民黨議員獻上祝福，他說「雖然沒有辦法到現場，但是我一定要為盧秀燕加油，我們最強的母雞、最好的市長、最好的媽媽市長加油，雖然飛機在空中盤旋了一個小時，看了台中的美景，但是我還是要為盧秀燕加油，所有海線的朋友，謝謝你們大家，辛苦了，一起加油，我們力挺盧秀燕，祝福盧秀燕高票連任。」

清水警分局保安民防組長許芳雄出，活動現場由員警於18時30分許至19時30分止，通報會場上空發現無人遙控機共有3架次進入會場上空，飛行高度約50-100公尺。分局遂出動刑事警察大隊無人遙控機干擾設備，將3架次的無人遙控機干擾引導至地面，無發生事故。

盧秀燕競選總部說，依據民用航空法第99-14 條，從事遙控無人機飛航活動不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動，因此盧秀燕競選總部已舉辦太平（10／14）、沙鹿（10／28）兩次造勢大會，主辦單位競選總部均沒使用無人機空拍，太平場是借用太平體育場對面的高樓頂樓拍攝高空照，沙鹿場是租用合格的吊車吊載人員拍攝高空照。

盧秀燕競選總部也證實兩場造勢均有不明無人機干擾活動，於活動開場前後飛到會場上拍疑似進行拍攝行程，主辦單位為確保晚會參加人員安全，均第一時間向警方聯繫請求協助，依規定操作讓不明無人機離場或迫降。

盧競選總部強調，造勢晚會是公開選務活動，歡迎市民朋友踴躍參與，到場力挺盧秀燕，但請勿使用無人機拍攝干擾活動進行，以免以身試法。對於網友拿競選總部提供吊車拍攝的高空照，稱主辦單位提供的空拍照是「四架無人機拍攝」完全不是事實，歡迎網友向競選總部求證，切勿人云亦云散播不實言論。