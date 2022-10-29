婦人遭騙的800萬現金被警方救回。（警方提供）

新北市一名陳姓婦人（60歲）誤信假投資話術，在上月中旬，將800萬積蓄轉入詐騙集團指定帳戶，最後在車手準備提領時，遭銀行行員察覺異狀，立即通報警方到場，除了當場逮補秦姓車手外，更向上溯源，於本周三（26日）兵分多路，成功拘提55歲王姓女主嫌等6人到案，並依詐欺及洗錢防制法移送。

據了解，陳婦是在今年8月初時，在網路上結識一名化名「陳婷兒」的不明人士，之後對方便以每月可獲利投資本金30％的話術，誘騙陳婦加入「宏利證券」投資股票，陳婦誤信可得取高額獲利，便在上月16日當天，將800萬現金匯入對方指定帳戶中。

同日下午，秦姓車手持偽造承攬契約至新莊新樹路上某家銀行，準備將這筆款項提領出來，不過遭到銀行行員察覺異樣，立即通報派出所警方到場，最後秦男見事跡敗露，只能束手就擒。

新莊分局警方成功保住婦人的積蓄後，立即報請新北地檢署指揮偵辦溯源，經過一個多月持續蒐證、調查，於本周三（26日）持拘票及搜索票至基隆、瑞芳等地，成功拘提主嫌55歲王姓婦人及其他成員等6人到案，並依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

警方表示，為強力打擊詐欺集團，新北市政府警察局成立「新北打詐隊」，以期捍衛守護人民血汗錢。新莊警分局今年度1月至9月份共攔阻詐騙金額高達新台幣3752萬，查緝228名詐欺車手到案。

分局長林温柔表示，詐欺集團侵害人民財產權甚鉅，警方絕對全力以赴，打詐到底，阻斷詐騙集團根源，同時也呼籲，民眾投資理財須謹慎冷靜，切勿因一時衝動，造成莫大損失。