韓國瑜為國民黨嘉義縣長候選人王育敏及黨籍議員、鄉長及鄉代表候選人站台，高呼「全壘打」。（廖素慧攝）（廖素慧攝）

韓國瑜推薦國民黨嘉義縣長候選人王育敏是嘉義培育出來的優質人才。（廖素慧攝）

前高雄市長韓國瑜今天到嘉義縣為國民黨縣長候選人王育敏及黨籍議員、鄉長及鄉代表候選人站台，他推薦王育敏是優質嘉義女兒、是「立法院媽祖婆」，他批評綠營執政嘉義縣20年沒有進步，還說「跟著蝴蝶走自然有花香，跟著蒼蠅走自然有大便」暗諷對手。

韓國瑜稱讚王育敏在立法院問政，關心教育及弱勢議題，聞苦救援有如「立法院媽祖婆」、像「花木蘭」般衝第一，是嘉義人的驕傲，但這樣優秀的她參選嘉義縣長非常不容易。

韓國瑜還說，新北市長侯友宜施政民調第一名，也是嘉義人的光榮，但若要回嘉選縣長也有危險，因為嘉義縣被綠營長期執政，有「選黨不選人」的迷思。因而他疾呼鄉親要打破迷思，用選票支持優質嘉義子弟回嘉服務。

韓國瑜批評嘉義縣執政20年，收入全台最後一名、連續2年競爭力全台最後1名，人口大量外移，農村愈來愈老化、沒有重大投資案進來，嘉義縣沉痾已久，中醫來看需要用「六味地黃丸」固本培元，嘉義縣需要改變，引入離鄉背井、創業成功的嘉義鄉親資源回來投資家鄉，改變嘉義。

韓國瑜說，「跟著蝴蝶走自然有花香，跟著蒼蠅走自然有大便」，聰明的縣市首長要用頭腦，雲林縣長張麗善努力為青年募款1億資金幫助青年創新創業。

韓國瑜呼籲嘉義鄉親團結起來，支持王育敏當選縣長，讓她有責任號召創業成功的嘉義子弟回嘉投資，讓嘉義子弟不外流，留在家鄉打拚，改變嘉義。

韓國瑜說，嘉義鄉親頭腦要打開，這次一定要換人做，換上優質嘉義女兒王育敏做縣長，送給王育敏8個字「美麗縣長、愛與責任」作為祝福及期許。

這場水上鄉長候選人陳德榮造勢活動在水上菜市場前舉辦，現場擠滿支持群眾及韓粉，「凍蒜」聲高昂。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁表示，韓國瑜先生現在在全國幫國民黨候選人站台，他來幫王育敏站台，我們一點也不意外，但是我認為基本上選民不在誰站台問題，而是在候選人對地方的貢獻度，包括是不是能夠帶動地方進步，我想才是選舉最大的本質跟最大的關鍵。