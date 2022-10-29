盧秀燕競選總部說明，昨晚沙鹿場造勢是租用合格的吊車吊載人員拍攝高空照。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕競選總部說明，昨晚沙鹿場造勢是租用合格的吊車吊載人員拍攝高空照。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕昨天在沙鹿舉辦造勢晚會，壓軸登場的國民黨黨主席因搭乘的飛機遭無人機干擾延後剛降落、無法登台助講，網傳是因造勢現場的4架空拍機所致，盧秀燕今天上午參加議員張滄沂總部成立大會，面對媒體提問不回應。競選總部則發聲明表示，目前已舉辦的兩場造勢，都沒有使用空拍機，昨天是僱吊車上空拍照，請勿以訛傳訛。

盧秀燕競選總部說明，依據民用航空法第99-14 條，從事遙控無人機飛航活動不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動，因此盧秀燕競選總部已舉辦太平（10月14日）、沙鹿（10月28日）兩次造勢大會，主辦單位競選總部均沒使用無人機空拍，太平場是借用太平體育場對面的高樓頂樓拍攝高空照，沙鹿場是租用合格的吊車吊載人員拍攝高空照。

盧秀燕競選總部也證實兩場造勢均有不明無人機干擾活動，於活動開場前後飛到會場上拍疑似進行拍攝行程，主辦單位為確保晚會參加人員安全，均第一時間向警方聯繫請求協助，依規定操作讓不明無人機離場或迫降。

競選總部強調，造勢晚會是公開選務活動，歡迎市民朋友踴躍參與、到場力挺盧秀燕，但請勿使用無人機拍攝干擾活動進行，以免以身試法。對於網友拿競選總部提供吊車拍攝的高空照，稱主辦單位提供的空拍照是「4架無人機拍攝」完全不是事實，歡迎網友向競選總部求證，切勿人云亦云散播不實言論。