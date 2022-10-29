高端臨床試驗與中資爭議疑雲不斷，甚至指揮中心團隊還到民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中的競選總部密會，遭批評行政不中立，而高端疫苗保護效益報告也搶在10月最後一個工作日繳交，對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安大酸，「陳時中面對高端出現紕漏，檯面上揮刀切割，檯面下卻透過會面、套招，是要救高端？還是救自己的選情？」

蔣萬安批評，這真的是越描越黑，他們說了一個謊，就要用更多的謊言來圓，其實高端的紕漏一而再、再而三的出現，包含EUA可能要被廢止，現在又爆出二期臨床試驗是委託中資公司。

蔣萬安說，高端疫苗採購及EUA審查，最有權力的三個人就是陳時中、王必勝和薛瑞元，現在竟然還有心情到陳時中的競選總部密會夜談，陳時中面對高端一直出現紕漏，檯面上揮刀切割，檯面下卻透過會面、套招，「是要救高端？還是救自己的選情？」

蔣萬安也喊話陳時中，就好好老老實實把當時高端採購過程清楚攤在陽光下，真正公開透明向人民交代。