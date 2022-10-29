高雄市大寮區農會29日舉行紅豆產品推廣活動。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁29日到大寮區農會推銷紅豆產品，他在推銷紅豆水產品時，看到民眾踴躍舉手認購，還笑說現場已經超過30萬人了。對於陳其邁此語是否為一語雙關，意味要贏對手30萬票。高雄市新聞局對此解釋，這只是市長的玩笑話。

陳其邁今天行程滿檔，他上午到大寮區農會旁廣場出席紅豆食品推銷推廣活動。高雄市農會理事長蕭漢俊、總幹事楊東杰等人出席。

陳其邁致詞時說，大寮紅豆是高雄8號，遠近馳名。蔡英文總統吃的紅豆就是來自大寮。從前市長陳菊開始，他就送蔡英文紅豆，一吃成主顧。

陳其邁還推崇大寮紅豆讚，稱只要吃過大寮的紅豆之後，對其他區的紅豆就會吃不習慣，因為大寮的紅豆皮薄、口感綿密、香味足等特色，還有冰淇淋、紅豆水等產品。

在推廣紅豆水時，陳其邁請要認購的民眾踴躍舉手。主辦單位還加碼說買一送一，民眾踴躍舉手，陳其邁笑稱，現場已經超過30萬人了。一語令民眾莞爾。