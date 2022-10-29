南方創客基地與美國BBS組織合作打造的全台第一個行動自造實驗室。（洪榮志攝）

創客風潮席捲全球，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為累積雲嘉南地區的創客能量，從去年起創立一年一度的「職創生活節」，希望翻轉傳統職訓模式，打造自由多元的就業、創業環境。南方創客基地與美國BBS組織合作打造的全台第一個行動自造實驗室，也於29日職創生活節開幕時，捐贈給雲嘉南分署，希望透過移動式實驗室的概念，持續推展種子創客教育。

今年的職創生活節從10月29日到11月6日在台南市愛國婦人館舉行，此次活動以「南方傳耆．創客盛典」為主題，規畫主題展、系列講座、自造工作坊、市集等系列活動，除讓民眾從活動中了解職創精神，還能透過創新、創意，用不同的思維持續創造「傳耆」。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，此次活動主題「傳耆」，是一種推廣傳統與創新結合的思維，以創新設計的角度，呈現傳承技藝的故事，並結合傳統職人工藝技術、宗教信仰元素、地方產業及文化特色，串聯創客與城市的關係。

其中，為連結國際趨勢，今年在美光科技的贊助下，南方創客基地與美國BBS 組織合作打造的全台第一個行動自造實驗室，今天也舉行捐贈儀式，未來將由雲嘉南分署管理營運。

美光科技表示，該實驗室是BBS開發設計的移動式STEAM學習平台，台灣也是BBS將實驗室帶往全球的第一站，希望透過移動式實驗室的概念，推展種子創客教育到各社區及學校，提供偏鄉更多元化的學習機會。