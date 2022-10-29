雲林縣巾彩耕地藝術節大型稻草迷宮，吸引民眾閤家參與。（張朝欣攝）

「2022雲林巾彩耕地藝術節」由行政院雲嘉南區聯合服務中心與虎尾鎮毛巾業者共同主辦，藉以行銷國產優質毛巾，29日在雲林縣虎尾鎮埒內社區開跑，現場展示巨型「愛與和平巨幅毛巾壁畫」，以及大型稻草迷宮、毛巾市集等，虎尾鎮是台灣最大的毛巾產業聚落，邀請民眾一起來雲林了解毛巾的故鄉。

雲林巾彩耕地藝術節由行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、經濟部工業局副局長陳佩利、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長陳煜川等人共同主持，希望在後疫情時期協助虎尾毛巾業者加強行銷，讓全台民眾體驗虎尾毛巾業者生產的優質產品，一起為國內毛巾產業加油打氣。

許根尉表示，虎尾鎮是台灣最大的毛巾產業聚落，希望透過此次2天的活動，讓遊客更認識每天都要用到的日用品「毛巾」。活動現場除了有市集與生活體驗區外，還有大型稻草迷宮，並請來國際超級IP碰碰狐、鯊魚寶寶作為活動代言人，帶著小朋友一起唱唱跳跳。

毛巾業者說，虎尾鎮有數十家毛巾工廠，毛巾產量占全台8成以上，因此被稱為「毛巾窩」，是1座充滿歷史的毛巾工業城，10餘年前因國際市場競爭一度沒落，近年來虎尾毛巾業者結合文創與觀光工廠轉型成功，讓毛巾產業再現生機，未來將走向國際，打造台灣成為世界毛巾王國。