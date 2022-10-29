迎戰年度最大雙11檔期，由於今年恐是五家電信業者時代的告別作，各家業者更是精銳盡出，包括現金折抵、點數回饋、資費優惠甚至是預付卡等豐富內容，讓消費者可以選擇最適合的優惠方案。

中華電(2412)祭出「雙11狂Buy購物節」快閃活動，即日起至11月15日於網路門市申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案即享雙重加碼抽，包括iPhone14 Pro(11台)及Hami Point 1,111點大紅包等超過1200個獎項，11月9日至11月11日限時3天登錄網路門市訂單可再領取限量加碼券，於指定通路消費滿千再送211點。此外，活動期間於Hami Point生活圈「Hami市集」、「Hami小舖」、「神腦生活」等三大商城刷中國信託ALL ME信用卡可享最高27%超狂回饋金，於「Hami小舖」首購滿百元，還可再享100點首購禮。

迎戰雙11購物季，遠傳(4904)大雙網推出超殺優惠，申辦一費雙網手機包方案，月付1599大雙網方案，月租費直接省一半，搭配iPhone 14 Pro 128G只要23,900元。除了手機、平板的選擇之外，還有3C家電好禮多選一，價值最高2500元的好禮等你帶回家。遠傳老客戶更可選擇加辦光纖300M上網，每日最低只要19元起，申辦以上方案再享遠傳friDay影音及數位萬事通前3個月月租優惠。

亞太電(3682)日前也祭出數位門市第一波推出4G行動上網限時特惠方案，新申辦/攜碼月付只要388元，享不限速上網吃到飽、網外/市話語音贈送70分鐘，超量每分鐘也僅需2元，活動期間內，限時加碼再送2400元全家購物金，亞太電也預告，後續將推出更多優惠。

台灣之星推出「與台灣大(3045)合併前最後一次雙11」限定優惠方案，自11月1日起至11月30日連賣一個月，不限網路門市，到台灣之星全台門市都能申辦，優惠五箭齊發，包括，最新iPhone14再降價9000元；4G不限速吃到飽只要399元、5G月租599爆送100GB上網量，再加碼送3000禮券；預付卡限時下殺最低只要49元，打電話通通1元/分鐘；雙11優惠期間申辦門號成功再享MyMusic音樂免費聽到飽3個月及LiTV豪華組合餐限定價每月只要165元；針對沒有申辦門號需求的消費者，本次雙11也提供多款熱銷5G手機限時下殺優惠，最高現折3390元。

另外，台灣之星強調，未來與台灣大合併後，同享5G最大頻寬、網路涵蓋變3倍，台灣大哥大還將全數承接合約優惠內容，權益不受任何影響。