「2022苗栗音樂佳餚節」28日晚間在竹南運動公園登場的「愛的鼓栗之夜」。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

「2022苗栗音樂佳餚節」28日晚間在竹南運動公園登場的「愛的鼓栗之夜」。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

「2022苗栗音樂佳餚節」28日晚間在竹南運動公園登場，大批民眾擠爆會場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

「2022苗栗音樂佳餚節」28日晚間在竹南運動公園登場，大批民眾擠爆會場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣的年度文化觀光盛事「2022苗栗音樂佳餚節」28日晚間正式在竹南運動公園熱鬧登場，連續三天精彩巨星卡司輪番表演，現場還準備了許多在地特色美食攤位與市集，從下午就開始湧入人潮，音樂會一開場就嗨爆全場，苗栗縣長徐耀昌陪著大家一同欣賞歌后彭佳慧的精典作品，度過一個美妙浪漫的周5夜。

苗栗音樂佳餚節今年已進入第5屆，持續獲得台電與中油大力支持，今年縣府文觀局特地以「栗量」為創意概念規劃系列活動，希望透過連續三天的音樂與美食的療癒，讓民眾盡興而歸，28日晚間的啟動儀式由縣長徐耀昌的帶領下，將「栗量」放入魔球中，象徵苗栗活力如魔球般地帶給來自各地的民眾力量無限，2022苗栗音樂佳餚節也正式轉動！

在竹南運動公園登場的「愛的鼓栗之夜」，首先由優質團隊台三線樂團開場、接著新生代歌手邱軍用爆發性的歌聲撼動山城，獲得現場觀眾滿堂采，全能MVP吳霏被評選為2022值得一聽的新聲代饒唱潛力新星，此次與師姐艾薇聯手合作新世代強力對唱單曲〈起點〉，藉以用這首歌來鼓勵所有來參加活動的觀眾，永遠懷抱堅持希望，壓軸的金曲歌后彭佳慧，則帶來一首首膾炙人口的傳唱歌曲，呼應「愛的鼓栗之夜」，給大家一個浪漫唯美的夜晚。

苗栗「2022苗栗音樂佳餚節」第2天上場的「K歌喵翻派對」，同樣在竹南運動公園上演，安排多位人氣新生代歌手、超人氣潮流男團，呼應「K歌喵翻派對」要讓大家嗨唱山城。

第3天活動適逢萬聖節，白天主舞台將以親子活動、魔術氣球表演與人氣歌手輪番演出，徐耀昌歡迎闔家大小繼續到竹南運動公園體驗萬聖節氣氛。