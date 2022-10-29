民進黨新竹市長候選人沈慧虹29日針對國民黨林耕仁提出停止新竹大車站計畫的政見表示，樂見各陣營提出政見來討論，但城市發展不能中斷，林耕仁用三言兩語就要停止她與前市長林智堅、市府團隊共同向中央爭取的重大建設，實在令人匪夷所思、不能苟同。

沈慧虹今天上午參加市議員陳建名競選總部成立大會時表示，新竹大車站計畫的重要性，事關新竹舊城發展的經濟樞紐，並且連通前後站交通，更是帶動周邊商圈興榮、改變都市景觀的重要建設。

此計畫獲中央大力支持並有超過百億經費的挹注，林耕仁僅用三言兩語，就要停止過去市府團隊努力爭取的重大建設，令人匪夷所思。這也在告訴市民選對人會做事真的很重要，交給有經驗、有執行能力的沈慧虹，城市進步不能倒退嚕。

另，網友四叉貓爆料，指民眾黨市議員候選人葉國文有1間位於苗栗違建中的不動產店面。沈慧虹對此表示，葉國文爭議不斷，其不動產公司有違建疑慮，這與民眾黨所喊的居住正義是否相違背呢？身為市黨部主委的高虹安，面對酒駕、涉嫌賄選、違建、勞資糾紛等爭議連環爆，至今沒有負起相關責任。

另外有律師在網路上發文爆料，高虹安在2015年有1筆專利申請資料，高是發明人，科智負責人顏均泰則是申請人。沈慧虹強調，凡走過必留下痕跡，越來越多網友找出線索，都發現高虹安從論文、股票到專利，都疑似在資策會任職期間有拿公家資源圖利自己、圖利科智的疑雲，請高虹安不要再問A答B，轉移焦點，應該向選民說清楚。

此外，高虹安也在中國申請專利填寫「中國台灣」，遭酸是「友陸安」。沈慧虹對此回應，據她所知，台灣不是專利合作條約會員國，申請專利文件只能用這種方式。沈慧虹強調，重點是「高虹安是不是將任職資策會期間的發明，讓科智公司申請專利？是不是以資策會資源圖利科智？」籲高虹安盡快說明。

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