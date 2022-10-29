一名人妻控訴結婚10年後，丈夫對她的態度突然丕變，還常常藉口加班晚歸，她偶然整理發票時發現丈夫與閨蜜去汽車旅館開房間外遇，丈夫甚至還曾寫情書給閨蜜，人妻憤而向兩人提告求償200萬元，法官認定兩人行為侵害人妻配偶權，應連帶賠償人妻30萬元。

據判決書指出，人妻與丈夫於2010年結婚，怎料，丈夫卻在2020年5月間開始態度丕變，對她施以冷漠、冷暴力、拒絕溝通、藉口加班晚歸，直至隔年6月，甚要求她搬離，並對她施以言語暴力及羞辱、逼迫離婚，同年11月丈夫同意給付她300萬元，雙方協議離婚。

然而同年11月間，人妻經由丈夫友人得知，兩人離婚前，丈夫早和自己的閨蜜發展成為男女朋友關係，丈夫與閨蜜也坦承此事，人妻憤而向兩人提告侵害配偶權，連帶求償200萬元。

閨蜜辯稱，並未在兩人離婚前與人夫交往，亦從未承認曾與其發生性關係。當初是人夫單方書寫情書給她，被人妻的弟弟發現後，人妻率人到她娘家，要求她寫下切結書，並先入為主認為兩人有姦情，並強迫人夫認錯，而她也因未於第一時間向人妻坦白曾遭人夫追求之事實，感到愧疚，並向她道歉。

人夫則辯稱，離婚前約一年就與閨蜜發展為男女朋友關係，然離婚前與妻子早已多年無夫妻生活，一時情迷才會與閨蜜發生短暫外遇，妻子於婚姻關係存續中亦知悉，所以離婚時才會給付300萬之高額，其中已包含外遇事件之損害賠償。

法官勘驗人妻偕同親友前往閨蜜娘家質問時，雙方錄音對話中閨蜜屢次向人妻道歉，且自稱「當初是我愛他」、「我今天跟他在一起」等語，顯可見閨蜜與人夫曾為男女朋友關係，但無證據可佐兩人在人妻婚姻關係存續中曾發生性行為。

法官認為兩人行為，已逾朋友間正常社交界線，不法侵害人妻之配偶權，勘驗兩造之身分地位及人妻所受痛苦程度等一切情狀，判處人夫與閨蜜應共同賠償人妻30萬元。