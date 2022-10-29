辣媽李蒨蓉一家四口先前暑假到美國旅遊，夫妻倆也順便陪兩個兒子在當地上學，今(29日)李蒨蓉分享孩子們在美國就學後很不平靜，小兒子學校傳出死亡威脅，嫌犯揚言要在某天殺光全校的人，讓李蒨蓉膽顫心驚，大兒子的宿舍也很「有事」，幾周前傳出有人嗑藥暴斃，有如電影情節的橋段，讓李蒨蓉相當憂心。

李蒨蓉稍早在臉書分享，小兒子到美國念公立高中，近期有熱心家長傳訊息給李蒨蓉，透露有人在廁所塗鴉警告，宣告某日想殺掉所有的人，學校雖沒有掉以輕心，但當天仍未停課，只請了警察在校門口站崗，當天來學校的學生只有100多人，李蒨蓉為此相當緊張，一下課就打給小兒子叫他快回家，到家後還要打給她報平安，至今嫌犯還沒抓到。

李蒨蓉一家四口。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

而李蒨蓉大兒子的美國校園生活也風波不斷，她透露大兒子在當地念大學，幾星期前傳出有人暴斃身亡，警察、救護車都到場，初步研判是嗑藥過量，她說：「以上這些震撼教育彷彿電影情節，真實在兒子們的生活中上演，你們說我會不會擔心？當然會擔心！」但她和老公從小就堅持「摸真鈔教育」，意指每個人的人生都會遇見許多「假鈔」，例如陷阱、謊言、詐騙，為了讓孩子贏在起跑點，不如讓孩子先明白什麼是「真鈔」。

李蒨蓉指出，所謂的真鈔就是「健康的價值觀、剛剛好的自信、來自家庭與教會滿滿的愛」，而「假鈔」只會越做越真，甚至未來有機會誤導人犯錯，只有先訂下所謂「真鈔」的價值觀念，才能陪伴孩子不會誤入歧途，而宗教就是「驗鈔筆」，讓小孩學會判斷，網友見此回應：「完全可以體會你的提心吊膽，應該要叫弟弟當天不要去，人生不能重來，這次賭對了，難保下一次不是來真的！」、「太可怕了吧」、「突然覺得弟弟好勇敢，還上第一節課」。

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