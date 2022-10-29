近年統治整個美國聯盟的強豪太空人，以季後賽全勝氣勢再闖世界大賽舞台，另一方等著他們的是驚奇以外卡身分奪下國聯冠軍的費城人。首戰太空人在塔克（Kyle Tucker）單場雙響砲進帳4分打點帶動下，取得5分領先優勢，不過費城人也不干示弱在比賽中段成功追平，2隊一路僵持到了10局上半，瑞爾穆托再扮英雄（J.T. Realmuto）敲出致命陽春彈，率領費城人以6比5奪世界大賽開門紅。

季後賽前2輪總共28個打數只擊出6支安打，僅有2成14打擊率，塔克本場除去身上鐵鏽，2局下他面對費城人先發投手諾拉（Aaron Nola），先是以陽春砲幫助太空人分數開張，也是塔克本次季後賽第2支全壘打，下個半局更是在一、三壘有人情況下，敲出石破天驚3分砲，替太空人拉開5分領先。

費城人落後5分沒有氣餒，4局下靠著卡斯提阿諾（Nick Castellanos）、波姆（Alec Bohm）2支安打追回3分，下個半局瑞爾穆托擊出帶有2分打點的二壘安打，讓戰局重新回到原點。

世界大賽首戰太空人推出39歲美聯勝投王韋藍德（Justin Verlander）掛帥先發，不過他生涯在世界大賽出賽7場，只有0勝6負、5.68防禦率，本場試圖終結不勝魔咒，只是韋藍德依舊投得跌跌撞撞，主投5局被打出6支安打失5分，韋藍德退場時2隊為5比5打平，因此無緣突破世界大勝不勝魔咒，韋藍德在世界大賽防禦率也來到10大關。

A SOLO HOME RUN TO LEAD OFF THE 10TH 🔥



J.T. Realmuto drove in the game-tying runs. Now, he gives the Phillies the lead in extras.



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2隊一路戰到10局上半，5局敲出追平分二壘安打的瑞爾穆托再次扮演英雄，敲出反方向陽春砲幫助費城人取得本場首次領先，曾經擁有5分領先優勢的太空人，在10局下靠著布瑞格曼（Alex Bregman）二壘安打以及保送攻占一、二壘，讓場邊球迷重燃希望，不過接續上來的打者沒有辦法送回分數，終場費城人以6比5逆轉太空人在客場逞威，拿下世界大賽首勝。