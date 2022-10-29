即將就已經要踏入11月，也代表著下半年的雙11購物大檔優惠正式展開，而隨著雙11購物節越來越受消費者歡迎，不僅是電商，現在就連各大3C、家電品牌都特別在11月起隨之推出優惠，趁著買氣祭優惠衝業績，而此次將盤點各大人氣品牌的雙11優惠，讓消費者看著懶人包，看準時機入手最划算的3C家電新品。

Sony此次雙11就針對消費者的喜好來祭出最貼心優惠，不僅2022多款BRAVIA人氣機種，包括大尺寸高階Mini LED X95K、QD-OLED A95K、人氣推薦X90K以及4K入門X85K等系列，加碼直降價最高達2000元到1萬元優惠以外，更在11月27日前推出各式優惠，包括選購指定機種，即可獲得個人追劇必備的無線頸掛式揚聲器SRS-NS7、真無線輕巧推薦WF-L900或超商購物金2000元，而且只要購買BRAVIA XR全系列任一機種，即享周周抽一機難求的PS5數位版主機，而針對講究更進階聆聽享受的消費者，Sony也推出購買BRAVIA機種即享現省2000元的獨家加購價輕鬆入手HT-A9、HT-A7000或HT-G700等人氣單件式音響。