即將就已經要踏入11月，也代表著下半年的雙11購物大檔優惠正式展開，而隨著雙11購物節越來越受消費者歡迎，不僅是電商，現在就連各大3C、家電品牌都特別在11月起隨之推出優惠，趁著買氣祭優惠衝業績，而此次將盤點各大人氣品牌的雙11優惠，讓消費者看著懶人包，看準時機入手最划算的3C家電新品。

LG今年就在官方線上商城迎戰雙11購物節，搶先於11月1日起至8日祭出優惠活動，凡登入會員即贈11張1111元購物金，滿萬即可使用享現折折扣，另外再推「奇數也快樂」好康優惠，只要在奇數日當天，再享加碼搶11張85折優惠券，結帳時透過LINE購物加碼，再贈15%LINE Point回饋。另外今年全新登場的LG Objet Collection調和美學傢電系列，自推出以來就吸引了不少消費者的興趣，LG因此也特別在官方線上商城祭出調和美學傢電系列讓消費者隨心混搭，全系列商品任選1+1更享獨家9折優惠，正好趁雙11購物節時下手。