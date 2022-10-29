即將就已經要踏入11月，也代表著下半年的雙11購物大檔優惠正式展開，而隨著雙11購物節越來越受消費者歡迎，不僅是電商，現在就連各大3C、家電品牌都特別在11月起隨之推出優惠，趁著買氣祭優惠衝業績，而此次將盤點各大人氣品牌的雙11優惠，讓消費者看著懶人包，看準時機入手最划算的3C家電新品。

小米每年雙11都推出超殺的優惠，而今年也不例外，首先推出11月1日至11日，每晚10點到11點59分都將有宵夜福利，不含手機、平板與新品的單筆訂單滿3000現折300元以外，11月7日中午12點半更將在小米商城mi.com舉辦「小米雙11 超狂優惠Live直播」，直播期間狂撒超過百萬的限定優惠券，還有11元起的限時秒殺產品，同時回答問題即抽Xiaomi 智慧顯示器 A2 43型或Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro，而現在就可在官網天天簽到連3天即可獲得88折優惠券，明起至11日天天指定時間再搶限量最高1111元現金券，更有最高6666元的超級福利券，而活動期間滿額即贈千元超值禮，單筆滿5000再返送5000超值禮券包。