即將就已經要踏入11月，也代表著下半年的雙11購物大檔優惠正式展開，而隨著雙11購物節越來越受消費者歡迎，不僅是電商，現在就連各大3C、家電品牌都特別在11月起隨之推出優惠，趁著買氣祭優惠衝業績，而此次將盤點各大人氣品牌的雙11優惠，讓消費者看著懶人包，看準時機入手最划算的3C家電新品。

三星今年雙11就在11月1日至14日於線上三星商城，以及整個11月期間在實體的三星智慧館推出「Samsung Week雙11生日慶」，不僅於線上下同享最新旗艦摺疊Galaxy Z Fold4或Z Flip4購機享指定容量免費升級或折價方案，在三星商城購入Galaxy Tab S8+或S8單機版，更可限時升等鍵盤套裝組，同時還有各式優惠組合任選優惠，以及「限量尊榮組」，精選手機、平板、家電陣容，指定商品2件9折、3件8折，11月2日至11日每天11點11分更有最低1.1折好物限量搶。

如果以LINE購物於三星商城消費指定商品，最高更可賺22% LINE Points超高回饋。另11月9日至14日結帳金額滿1萬1111元，即抽三星8K電視、五星級飯店住宿券大獎，三星更與全台最大露營音樂祭CAMP de AMIGO攜手合作，於12月16日至18日在台中麗寶落羽松草原，打造戶外風格音樂祭，11月30日前至全台三星智慧館消費滿萬元，即贈限量CAMP de AMIGO聯名托特袋及活動海報，買 Galaxy Z Fold4或Z Flip4登錄再抽露營音樂祭豪華露營Glamping。