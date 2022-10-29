台灣外商科技界第一位女董座、前WiMAX全球一動董事長何薇玲的信義豪宅「亞歷山大藝術廣場」頂樓遭法拍，一拍底價為2億634萬元，而該案另一件拍賣，位在松山區華廈，一拍底價為3740萬元，目前為何薇玲母親居住，一旦拍出點交，何母住家恐不保。

據Ettoday報導，何薇玲持有位於「亞歷山大藝術廣場」13樓，總坪數為125.64坪，一拍底價為2億634萬元，含2車位，預計11月22日拍賣。經查地籍謄本，該戶屋齡為31年，為何姓女子所有。

另外，該案還有另一件拍賣，位於松山區延吉街30巷屋齡45年的華廈4樓戶，總坪數約36.71坪，一拍底價3740萬元，換算單價約101萬元，也將於11月22日拍賣。

據了解，延吉街華廈為何薇玲母親居住使用，若遭法院拍出點交，何母恐被迫搬遷。

房仲業者表示，「亞歷山大藝術廣場」過去最高成交價每坪約130萬元，近期成交行情落在110萬元左右。目前此法拍案底價偏高，一拍恐難吸引金字塔頂端族群出手，推估底價打8折後，或每坪單價110~120萬元之間，才能獲得買家青睞。