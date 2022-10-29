業者指出，今年9月底，團購主反應她的女兒及女兒同學在7~8月使用修護霜之後，出現性早熟的狀況。業者隨即及安排庫存品送SGS檢驗，送驗的8個批號中有3個竟被驗出含有雌激素，後續調查顯示為製造工廠發現因生產流程疏失，誤用錯誤原料，導致部分產品成分含有不當成分。（圖取自「We charming菁萃深效修復霜」官網）

兒童內分泌科門診近期發現幼童性早熟問題，有女童年僅3歲就來初經，亦有男童乳房發育，經追問才發現這些孩子都使用被歸類為「修護霜」的保養品。業者昨坦承誤用原料，導致產品含有雌激素，宣布回收3批「We charming菁萃深效修復霜」。食藥署則回應，雌激素為化粧品禁用成分，涉違反《化粧品衛生安全管理法》，可處2萬至500萬元罰鍰，此案正由桃園衛生局調查中。

馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱日前發文指出，不少醫師發現，門診多了一些幼齡的孩子，都因為乳房隆起，被家長帶來求診。這些2～3歲的孩子，依據性別不同，症狀也略有差異。以女孩來說，大多是乳房提早發育；而男孩除了乳房發育之外，甚至有乳暈顏色變黑的情況。另有少數女孩症狀更嚴重一點，年紀才3歲多，初經就已經來報到。

經醫師詳細追問後，這些孩子都正在使用一種被歸類為「修護霜」的保養品。原本，大家以為這個「修護霜」跟孩子乳房發育之間的關係只是個巧合，但抽血了，檢查也做了，還是找不出孩子乳房提早發育的原因。幾個醫師將產品名稱一比對，赫然發現是同一款產品。

誼辰佳國際實業有限公司昨發布聲明，宣布回收3批產品，批號分別為0538（效期2024年12月09日）、1532（效期2025年03月17日）、1533（效期2025年05月03日）。

業者進一步指出，今年9月底，團購主反應她的女兒及女兒同學在7~8月使用修護霜之後，出現性早熟的狀況。業者隨即及安排庫存品送SGS檢驗，送驗的8個批號中有3個竟被驗出含有雌激素，後續調查顯示為製造工廠發現因生產流程疏失，誤用錯誤原料，導致部分產品成分含有不當成分。

食藥醫粧組回應，雌激素為化妝品禁用成分，相關情況已違反《化粧品衛生安全管理法》可處2萬至500萬元，不合格產品則要下架回收銷毀。此案正由桃園衛生局正在調查、處理中，初步瞭解並非惡意添加，可能是製程、原料受污染，導致部分批號產品出現問題，但實際狀況，以及生產、回收數量還有待衛生局調查釐清。