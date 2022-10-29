輕度颱風奈格影響，綠島沿岸出現長浪。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

輕颱奈格東北季風增強 綠島驚見3米長浪

受到輕度颱風奈格影響，交通部中央氣象局29日表示，東半部包含台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉及恆春半島沿海有長浪發生的機率，台東已觀測到2至3米左右的浪高。氣象局提醒蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，請民眾特別注意。

東北季風有明顯偏強趨勢，綠島沿岸已出現長浪，浪高4米多。海巡署東部分署第13岸巡隊呼籲，東部海域恐有強陣風及長浪情形，請民眾勿前往岸際及港區逗留觀浪，及從事其他水上活動。