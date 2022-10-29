新北市農業局長李玟(左)頒發剝白組獎座予王姵雱(右)。（農業局提供）

2022三芝茭白筍節登場！新北市政府農業局特別在今（29）日頒發茭白筍評鑑冠軍，由局長李玟頒獎給獲獎農友。另外，在今、明2天於三芝區芝蘭公園舉辦各項茭白筍節活動以及市集，活期間到特約店家消費，不僅能品嚐美味料理，還能享有優惠。

秋天是品嚐茭白筍的季節，新北市茭白筍產於三芝、金山、石門、淡水一帶，其中又以三芝最為出名，因土壤肥沃加上陽明山系的純淨水質，讓三芝的茭白筍品質優良，為了推廣三芝優質茭白筍，三芝區公所也舉辦「三芝茭遊沐秋筍田」活動。

在活動當中，農業局長李玟也親自到場頒發茭白筍品質競賽冠軍給得獎農友，今年帶殼組冠軍、剝白組冠軍及甜筍王分別由謝朝建、王姵雱及謝炳輝獲獎。其中剝白組冠軍王姵雱本是清潔隊員，因看見老公及公公每日辛苦下田，決定也投身加入種植從零開始一步一腳印學習種植茭白筍知識，如今獲獎可說是將農村女力發揮得淋漓盡致。

王姵雱表示獲得冠軍的秘訣就是適當水溫及優良水質，種植筍苗時最怕就是天氣太熱水溫太高，因為家中筍田接近八連溪上游，水溫較低且水質優良，才能讓茭白筍順利長大，並且認真做好田間管理、適時剝除黃葉、老葉，才能種出品質優良的茭白筍。

三芝區長王立文表示，今、明2日會場舉辦茭白筍闖關遊戲，只要參加並拍照打卡即可採筍體驗，每日限量240組。此外活動會場不僅設置「茭傲市集」，邀請在地農友及攤商販售新鮮現採茭白筍與茭白筍羹、炸茭白筍等茭白筍料理，以及各式小吃、文創手作小物等商品，同時常設「貨櫃市集」也於今日開幕，精選6家在地小吃、咖啡等特色店家進駐，將三芝美味帶給市民朋友。

新北市農業局長李玟表示，農業局秉持「健康大，創造大眾健康」理念，積極推廣在地優質農特產品，媒合教父牛排使用本市茭白筍入菜，打響新北茭白筍知名度。