土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）28日時表示，安卡拉將確保能夠通過土耳其溪（TurkStream）天然氣管線將俄羅斯天然氣輸送到歐洲，可望使土耳其取代德國，成為歐洲天然氣樞紐。

據「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）29日報導，艾爾多安在即將到來的共和國百年誕辰主題演講中談到：「希望我們能夠將來自俄羅斯的天然氣通過土耳其，並透過土耳其溪的形式將瓦斯輸送到歐洲。」。

土耳其溪是一條從俄羅斯通過黑海到土耳其的出口天然氣管道，年輸氣能力為315億立方米。這比北溪1, 2號（Nord Stream 1, 2）的輸氣量少了不少。在10月北溪遭襲擊之前，北溪1號的年輸氣量為550億立方米，透過波羅的海將天然氣輸往德國。

艾爾多安10月中旬在哈薩克與俄羅斯總統普丁會晤後表示，2國將在土耳其境內建設天然氣配送中心。這將抵消俄羅斯對歐洲供應天然氣的短缺問題，並使土耳其取代德國，成為歐洲天然氣樞紐。

艾爾多安20日時在他所屬的正義發展黨（AKP）會議上指出：「土耳其也將成立天然氣中心。在我們上回的會晤中，我們在這個議題上與俄羅斯總統普丁達成一致立場。」「按他自己的話說，普丁向世界宣布，歐洲可以從土耳其獲得天然氣。」