台北市長柯文哲昨主持交通會報時抱怨，他幫民眾繳罰單不能當天繳錢，但民進黨台北市長候選人陳時中被取締卻可以當天繳，但北市交通警察大隊澄清，因該案很快查證有違規、馬上開單，強調這不是個案而是通案，被解讀是「變相被自己人打臉」。對此，柯文哲29日惱怒下令，「這樣好了，我下禮拜排個專案報告請他們來報告。」

柯文哲昨主持聽取交通局報告「交通違規催收E化作業」時，提到日前環南市場有民眾抱怨騎摩托車被罰900元，講了老半天後就把罰單塞給他，「然後我就去繳，發現他早上才被取締不能繳，說要拖5天，哇，一個罰單5天後都忘掉了」。

柯文哲質疑，但陳時中卻可以在取締當天繳納，「一定有什麼地方不對，我市長去繳都要等5天了，為什麼他去繳當天就可以交，這個就怪了」。

而台北市交通警察大隊大隊長涂國卿澄清，舉發後4天內移送裁罰機關是全國一制規定，因擔心烏龍罰單才設有審核除錯機制，而陳時中違停案因當天很快查證到確實有違規，馬上開單錄案，陳才可以當天繳納，「這不是個案，而是通案」。